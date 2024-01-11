(Bedretdin) Galiye — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bedretdin) Galiye

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Bedretdin Baluk

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Bedretdin Mönirä

Отец ребёнка: Ibrahim Ismail

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Azis Alime

Отец ребёнка: Ibrahim Ismail

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Halide

Отец ребёнка: Ibrahim Ismail

Смерть
Неизвестно
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