(Bedretdin) Galiye
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Bedretdin Baluk
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Bedretdin Mönirä
Отец ребёнка: Ibrahim Ismail
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Azis Alime
Отец ребёнка: Ibrahim Ismail
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Halide
Отец ребёнка: Ibrahim Ismail
Смерть
Неизвестно