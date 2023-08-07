Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Анофриевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Анофриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Анофриевич

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно
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