Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Анофриевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Анофриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Анофриевич
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно