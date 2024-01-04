Слободчукова (Назарова) Светлана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1995
Дочь: Клабукова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Бутаков Владимир Валерьевич
Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слободчуков Олег