Слободчукова (Назарова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчукова (Назарова) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Знаменское, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

14.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменское, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1995

Дочь: Клабукова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Бутаков Владимир Валерьевич

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Владимир Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободчуков Олег

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