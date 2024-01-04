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Местюков Сергей Николаевич
Местюков Сергей Николаевич
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Древо
Место рождения
Новое Хмелевое
, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Дата рождения
25.11.?
Пол
Мужской
Отец
Местюков Николай Сергеевич
1961 г.р.
Мать
Местюкова (Донских) Таисия Сергеевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.?
Отец:
Местюков Николай Сергеевич
Мать:
Местюкова Таисия Сергеевна
Новое Хмелевое
, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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