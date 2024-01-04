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Местюков Сергей Николаевич

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Место рождения

Новое Хмелевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.?

Отец: Местюков Николай Сергеевич

Мать: Местюкова Таисия Сергеевна

Новое Хмелевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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