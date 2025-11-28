Смирнова Августа Николевна Около 28.11.1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова Августа Николевна

Автор
МС
Смирнов М.

женский, родилась Около 28.11.1919

умерла Неизвестно

Дети
(Смирнова) Алевтина ПавловнаОколо 15.08.1946 г.р.
(Смирнова) Любовь Павловна18.05.1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.11.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай

Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Надежда

Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Галина

Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович

Рождение ребёнка
Около 15.08.1946

Дочь: (Смирнова) Алевтина Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович

Рождение ребёнка
18.05.1949

Дочь: (Смирнова) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович

Рождение ребёнка
Около 07.02.1952

Дочь: (Смирнова) Нина Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович

Рождение ребёнка
Около 28.03.1954

Дочь: (Смирнова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович

Смерть
Неизвестно

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