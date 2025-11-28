Смирнова Августа Николевна
женский, родилась Около 28.11.1919
умерла Неизвестно
Дети
(Смирнова) Алевтина ПавловнаОколо 15.08.1946 г.р.
(Смирнова) Любовь Павловна18.05.1949 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 28.11.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай
Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Надежда
Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Галина
Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович
Рождение ребёнка
Около 15.08.1946
Дочь: (Смирнова) Алевтина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович
Рождение ребёнка
18.05.1949
Дочь: (Смирнова) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович
Рождение ребёнка
Около 07.02.1952
Дочь: (Смирнова) Нина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович
Рождение ребёнка
Около 28.03.1954
Дочь: (Смирнова) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Степанович
Смерть
Неизвестно