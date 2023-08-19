Шангареева Хайруллина Сания Нагимулловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нагимулла Хайруллин
Мать: Мастюра Мингажетдинова
Рождение ребёнка
12.01.1932
Сын: Шангареев Фагат Нурисламович
Отец ребёнка: Шангареев Нурислам Арсланович
Рождение ребёнка
07.01.1934
Дочь: Шангареева Мадхия Нурисламовна
Отец ребёнка: Шангареев Нурислам Арсланович
Рождение ребёнка
30.10.1937
Сын: Шангареев Равиль Нурисламович
Отец ребёнка: Шангареев Нурислам Арсланович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1942