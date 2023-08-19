Шангареева Хайруллина Сания Нагимулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шангареева Хайруллина Сания Нагимулловна

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагимулла Хайруллин

Мать: Мастюра Мингажетдинова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1932

Сын: Шангареев Фагат Нурисламович

Отец ребёнка: Шангареев Нурислам Арсланович

Рождение ребёнка
07.01.1934

Дочь: Шангареева Мадхия Нурисламовна

Отец ребёнка: Шангареев Нурислам Арсланович

Рождение ребёнка
30.10.1937

Сын: Шангареев Равиль Нурисламович

Отец ребёнка: Шангареев Нурислам Арсланович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шангареев Нурислам Арсланович

Смерть
?.05.1942
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