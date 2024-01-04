Пестовский Владимир Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пестовский Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1859
Дочь: Сорокина -Пестовская- Елена Владимировна
Мать ребёнка: Пестовская -- Екатерина Степановна
запись в Мк по селу Спирино
Рождение ребёнка
17.10.1862
Дочь: Пестовская Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Пестовская -- Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
13.03.1877
Дочь: Пестовская Мария Владимировна
Мать ребёнка: Пестовская Параскева Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно