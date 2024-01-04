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Пестовский Владимир Федорович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пестовский Федор

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.05.1859

Дочь: Сорокина -Пестовская- Елена Владимировна

Мать ребёнка: Пестовская -- Екатерина Степановна

запись в Мк по селу Спирино
Рождение ребёнка
17.10.1862

Дочь: Пестовская Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Пестовская -- Екатерина Степановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.03.1877

Дочь: Пестовская Мария Владимировна

Мать ребёнка: Пестовская Параскева Алексеевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестовская Параскева Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестовская -- Екатерина Степановна

Смерть
Неизвестно
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