Кураченко (Гоголь) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1988
Отец: Гоголь Сергей Павлович
Мать: Дроздова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.2011
Дочь: Кураченко Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Кураченко Роман Иванович
Рождение ребёнка
23.08.2022
Дочь: Кураченко Алина Сергеевна
Отец ребёнка: Кураченко Роман Иванович
Бракосочетание
Неизвестно