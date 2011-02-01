Кураченко (Гоголь) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураченко (Гоголь) Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1988

Отец: Гоголь Сергей Павлович

Мать: Дроздова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.2011

Дочь: Кураченко Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Кураченко Роман Иванович

Рождение ребёнка
23.08.2022

Дочь: Кураченко Алина Сергеевна

Отец ребёнка: Кураченко Роман Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кураченко Роман Иванович

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