Новиков Владимир Никадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Владимир Никадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Галина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Новикова Галина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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