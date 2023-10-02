Супрун (Бон) Янина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бон Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1941
Отец ребёнка: Супрун Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Супрун Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Супрун Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Супрун Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Супрун Филипп Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Холонов, Волинська область
Смерть
Неизвестно