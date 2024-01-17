Самойлова (Кудашева) Анна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.2008
Дочь: Самойлова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Самойлов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
12.08.2016
Дочь: Самойлова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Самойлов Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно