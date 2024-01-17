Самойлова (Кудашева) Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Кудашева) Анна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.2008

Дочь: Самойлова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Самойлов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
12.08.2016

Дочь: Самойлова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Самойлов Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Сергей Владимирович

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