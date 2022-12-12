Букина Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Анна Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1910

Дата смерти

15.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1910

Отец: Букин Моисей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1937

Дочь: Хансен Евгения Александровна

Мать ребёнка: Букина Татьяна Кирилловна

Образцово, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Смерть
15.03.1984
Москва, город федерального значения Москва
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