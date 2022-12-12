Букина Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1910
Дата смерти15.03.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1910
Отец: Букин Моисей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1937
Дочь: Хансен Евгения Александровна
Мать ребёнка: Букина Татьяна Кирилловна
Образцово, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Смерть
15.03.1984
Москва, город федерального значения Москва