Нил Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНил Иосифович

Нил Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Иосиф Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Федора Ниловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 12.03.1834

Жена: Мария

Смерть
После 12.03.1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.