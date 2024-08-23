Нил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 12.03.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Иосиф Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Федора Ниловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 12.03.1834
Жена: Мария
Смерть
После 12.03.1834