Рязанцов Иван (Ванка) Козьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1644
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644
Отец: Рязанцов Кузьма (Коземка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1669
Сын: Рязанцов Игнатий (Игнашка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710