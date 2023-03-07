Рязанцов Иван (Ванка) Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцов Иван (Ванка) Козьмин

Рязанцов Иван (Ванка) Козьмин

avatar

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1644

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644

Отец: Рязанцов Кузьма (Коземка) Иванов

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Рязанцов Игнатий (Игнашка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Марина Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close