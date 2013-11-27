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Старцева Полина Алексеевна
Старцева Полина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.2013
Пол
Женский
Отец
Старцев Алексей Алексеевич
1987 г.р.
Мать
Старцева (Иванова) Анна Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2013
Отец:
Старцев Алексей Алексеевич
Мать:
Старцева Анна Владимировна
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