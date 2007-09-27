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Трясов Константин Александрович
Трясов Константин Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.2007
Пол
Мужской
Отец
Трясов Александр Викторович
1987 г.р.
Мать
Тюрина (Новицкая) Валерия Викторовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2007
Отец:
Трясов Александр Викторович
Мать:
Тюрина Валерия Викторовна
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