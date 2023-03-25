Бец Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Бец Анна Павловна
Мать ребёнка: Бец Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
1997
Сын: Бец Андрей Павлович
Мать ребёнка: Бец Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
1999
Сын: Бец Альберт Павлович
Мать ребёнка: Бец Оксана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бец Оксана Владимировна