Бец Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бец Павел Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1995

Дочь: Бец Анна Павловна

Мать ребёнка: Бец Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
1997

Сын: Бец Андрей Павлович

Мать ребёнка: Бец Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
1999

Сын: Бец Альберт Павлович

Мать ребёнка: Бец Оксана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бец Оксана Владимировна

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