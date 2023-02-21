Корженевская (Базилиньская) Анела
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Корженевская Магдалина Владиславовна
Отец ребёнка: Корженевский Владислав Флориставич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Корженевская Анна Владиславовна
Отец ребёнка: Корженевский Владислав Флориставич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Корженевская Камила Владиславовна
Отец ребёнка: Корженевский Владислав Флориставич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Корженевская Антонина Владиславовна
Отец ребёнка: Корженевский Владислав Флориставич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно