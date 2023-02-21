Корженевская (Базилиньская) Анела — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевская (Базилиньская) Анела

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Корженевская Магдалина Владиславовна

Отец ребёнка: Корженевский Владислав Флориставич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Корженевская Анна Владиславовна

Отец ребёнка: Корженевский Владислав Флориставич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Корженевская Камила Владиславовна

Отец ребёнка: Корженевский Владислав Флориставич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Корженевская Антонина Владиславовна

Отец ребёнка: Корженевский Владислав Флориставич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корженевский Владислав Флориставич

Смерть
Неизвестно
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