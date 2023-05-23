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Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1913
Отец ребёнка: Котляров Иван (Федорович?)
Кропоткин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Котляров Иван (Федорович?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Котляров Иван (Федорович?)