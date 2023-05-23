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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1913

Сын: Котляров Павел Иванович

Отец ребёнка: Котляров Иван (Федорович?)

Кропоткин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Котляров Иван (Федорович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Котляров Иван (Федорович?)

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