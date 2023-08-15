Жуков Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1928 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1971

Отец: Жуков Владимир

Мать: Жукова Мария Борисовна

Бракосочетание
07.08.1993

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1996

Дочь: Черных Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
27.06.2011

Жена: скрыто настройками приватности

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