Жуков Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1971
Отец: Жуков Владимир
Мать: Жукова Мария Борисовна
Бракосочетание
07.08.1993
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1996
Дочь: Черных Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
27.06.2011
Жена: скрыто настройками приватности