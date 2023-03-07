Извеков Борис Кононович
Место рождения
Дата рождения24.07.1884
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1884
Бракосочетание
27.07.1912
Супруг(-а): Борис Кононович Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1913
Дочь: Валентина Борисовна
Мать ребёнка: Извекова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
29.08.1914
Дочь: Раиса Борисовна
Мать ребёнка: Извекова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
25.07.1923
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Извекова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1925
Мать ребёнка: Извекова Софья Васильевна
Место жительства
Неизвестно