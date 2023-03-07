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Извеков Борис Кононович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

24.07.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1884

Отец: Извеков Конон Афанасьевич

Мать: Извекова Дарья Афанасьевна

Бракосочетание
27.07.1912

Жена: Извекова Софья Васильевна

Супруг(-а): Борис Кононович Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1913

Дочь: Валентина Борисовна

Мать ребёнка: Извекова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
29.08.1914

Дочь: Раиса Борисовна

Мать ребёнка: Извекова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
25.07.1923

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Извекова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1925

Сын: Извеков Борис Борисович

Мать ребёнка: Извекова Софья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
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