Долгушин Василий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушин Василий Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Долгушин Осип Никитин

Мать: Долгушина Анна Андреева

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Долгушин Тихон

Мать ребёнка: Долгушина Мария Андреева

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Ягодина Наталья Васильева

Мать ребёнка: Долгушина Мария Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушина Мария Андреева

Смерть
Неизвестно
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