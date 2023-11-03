Долгушин Василий Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Долгушин Осип Никитин
Мать: Долгушина Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Долгушин Тихон
Мать ребёнка: Долгушина Мария Андреева
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Ягодина Наталья Васильева
Мать ребёнка: Долгушина Мария Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгушина Мария Андреева
Смерть
Неизвестно