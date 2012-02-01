Иванов (Денисенко) Василий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов (Денисенко) Василий Анатольевич

Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

07.07.1952

Дата смерти

?.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1952

Отец: Денисенко Александр Иванович

Мать: Иванова Лидия Викентьевна

Севастополь, Украинская ССР
В свидетельстве о рождении указано Севастополь, Крымская Область РСФСР
Смена фамилии
28.04.1966
Отец -Денисенко Александр. Усыновлен 28.04. 1966 Ивановым Анатолием Леонтьевичем. Свидетельство об усыновлении - Каменский исполком, запись №109а от 30.08.1966.
Образование
С 1966 по 1967
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Каменская одиннадцатилетняя школа имени Кирова №5
Образование
С 1969 по 1970
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Окончил 7 классов в 1969-1970 в Каменской вечерней/сменной/ средней общеобразовательной школе /заочного отделения/.
Призыв на военную службу
Около 1973
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
в/ч 61775 г. Петропавловск-Камчатский (командир– Яшенков, зам. командира войсковой части по политическрй части –Алентьев).
Смерть
?.02.2012
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