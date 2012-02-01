Иванов (Денисенко) Василий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1952
Дата смерти?.02.2012
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1952
В свидетельстве о рождении указано Севастополь, Крымская Область РСФСР
Смена фамилии
28.04.1966
Отец -Денисенко Александр. Усыновлен 28.04. 1966 Ивановым Анатолием Леонтьевичем. Свидетельство об усыновлении - Каменский исполком, запись №109а от 30.08.1966.
Образование
С 1966 по 1967
Каменская одиннадцатилетняя школа имени Кирова №5
Образование
С 1969 по 1970
Окончил 7 классов в 1969-1970 в Каменской вечерней/сменной/ средней общеобразовательной школе /заочного отделения/.
Призыв на военную службу
Около 1973
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
в/ч 61775 г. Петропавловск-Камчатский (командир– Яшенков, зам. командира войсковой части по политическрй части –Алентьев).
Смерть
?.02.2012