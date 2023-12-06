Тян Михаил (Тусей Тушей) (Тусей, Тушей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тян Михаил (Тусей Тушей) (Тусей, Тушей)

Место рождения

Сэн Дин

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

28.01.1938 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Тян ? ?

Мать: не указана

Сэн Дин
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Екатерина (Ченгуми) Михайловна

Мать ребёнка: Тян Анна

Корея
Рождение ребёнка
10.11.1896 ст.

Сын: Тян Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Тян Анна

Село Синельниковское, Покровская волость
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.

Сын: Тян Николай Михайлович

Мать ребёнка: Тян Анна

Село Синельниковское, Покровская волость
Рождение ребёнка
21.05.1910 ст.

Сын: Тян Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Тян Анна

Село Синельниковское, Покровская волость
Рождение ребёнка
18.03.1912 ст.

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Тян Анна

Село Синельниковское, Покровская волость
Рождение ребёнка
25.06.1913 ст.

Сын: Тян Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Тян Анна

Село Синельниковское, Покровская волость
Рождение ребёнка
09.01.1914

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Тян Анна

Село Синельниковское, Покровская волость
Смерть
28.01.1938 ст.
Причина смерти: Расстрелян
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