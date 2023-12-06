Тян Михаил (Тусей Тушей) (Тусей, Тушей)
Место рожденияСэн Дин
Дата рождения1871 ст.
Дата смерти28.01.1938 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: Тян ? ?
Мать: не указана
Сэн Дин
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Екатерина (Ченгуми) Михайловна
Мать ребёнка: Тян Анна
Корея
Рождение ребёнка
10.11.1896 ст.
Сын: Тян Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Тян Анна
Село Синельниковское, Покровская волость
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.
Мать ребёнка: Тян Анна
Село Синельниковское, Покровская волость
Рождение ребёнка
21.05.1910 ст.
Сын: Тян Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Тян Анна
Село Синельниковское, Покровская волость
Рождение ребёнка
18.03.1912 ст.
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Тян Анна
Село Синельниковское, Покровская волость
Рождение ребёнка
25.06.1913 ст.
Мать ребёнка: Тян Анна
Село Синельниковское, Покровская волость
Рождение ребёнка
09.01.1914
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Тян Анна
Село Синельниковское, Покровская волость
Смерть
28.01.1938 ст.
Причина смерти: Расстрелян