Мисливец (Шевцова) Надежда Михайловна
Место рождениясело Толстовка, Тяжинский район, Кемеровская область
Дата рождения02.07.1939
Дата смерти15.10.2018
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1939
село Толстовка, Тяжинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.06.1962
Дочь: Мисливец Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Мисливец Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1967
Сын: Мисливец Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мисливец Василий Иванович
Деревня Воскресенка, Тяжинский район,Кемеровская область
Смерть
15.10.2018