Мисливец (Шевцова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисливец (Шевцова) Надежда Михайловна

Место рождения

село Толстовка, Тяжинский район, Кемеровская область

Дата рождения

02.07.1939

Дата смерти

15.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1939

Отец: Шевцов Михаил Иванович

Мать: Шевцова Прасковья Поликарповна

село Толстовка, Тяжинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.06.1962

Дочь: Мисливец Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Мисливец Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1967

Сын: Мисливец Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мисливец Василий Иванович

Деревня Воскресенка, Тяжинский район,Кемеровская область
Смерть
15.10.2018
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