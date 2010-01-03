Шевчук Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.2010
Дочь: Шевчук Полина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности