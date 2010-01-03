Шевчук Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.2010

Дочь: Шевчук Полина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.2015

Сын: Шевчук Иван Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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