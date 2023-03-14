Матикайнен (Инна) Елизавета Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1854
Дочь: Матикайнен Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1856
Сын: Матикайнен Адам Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1858
Сын: Матикайнен Иван Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1866
Сын: Матикайнен Петр Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно