Матикайнен (Инна) Елизавета Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Инна) Елизавета Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1854

Дочь: Матикайнен Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1856

Сын: Матикайнен Адам Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.10.1858

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1866

Сын: Матикайнен Петр Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
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