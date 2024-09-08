Афанаскина (Михеева) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанаскина (Михеева) Матрона Иванова

Афанаскина (Михеева) Матрона Иванова

Место рождения

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская дочь
Бракосочетание
1899

Муж: Афанаскин Федор Леонтьев

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д73
Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Афанаскин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Афанаскин Федор Леонтьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.