Афанаскина (Михеева) Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская дочь
Бракосочетание
1899
ГАРО ф627 о278 д73
Рождение ребёнка
04.08.1911
Сын: Афанаскин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Афанаскин Федор Леонтьев
Смерть
Неизвестно