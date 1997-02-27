Кошурникова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошурникова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1903

Дата смерти

27.02.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1927

Дочь: Каранина Нонна Михайловна

Отец ребёнка: Кошурников Михаил Павлович

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Смерть
27.02.1997
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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