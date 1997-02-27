Кошурникова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1903
Дата смерти27.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1927
Дочь: Каранина Нонна Михайловна
Отец ребёнка: Кошурников Михаил Павлович
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Смерть
27.02.1997
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область