Гераничева (Иванцова) Дина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераничева (Иванцова) Дина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1975

Отец: Иванцов Владимир Анатольевич

Мать: Иванцова Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.10.1997

Дочь: Сосновцева Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Гераничев Виктор Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.04.2002

Дочь: Арина Викторовна

Отец ребёнка: Гераничев Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гераничев Виктор Александрович

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