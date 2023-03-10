Гераничева (Иванцова) Дина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1975
Рождение ребёнка
25.10.1997
Дочь: Сосновцева Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Гераничев Виктор Александрович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.04.2002
Дочь: Арина Викторовна
Отец ребёнка: Гераничев Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно