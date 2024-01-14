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Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1851
Жена: Ксения Климентьевна
Рождение ребёнка
05.12.1851
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ксения Климентьевна
Рождение ребёнка
23.12.1853
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Ксения Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Ксения Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Ксения Климентьевна
Рождение ребёнка
15.12.1865
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Ксения Климентьевна
Рождение ребёнка
05.08.1867
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Ксения Климентьевна
Смерть
06.04.1883
Причина смерти: Простуда