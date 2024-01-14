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Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

06.04.1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1834 г.р.

Дети

1851 г.р.
1853 г.р.
Около 1855 г.р.
Около 1858 г.р.
1865 г.р.
1867 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Алексей

Мать: Марфа

Бракосочетание
28.01.1851

Жена: Ксения Климентьевна

Рождение ребёнка
05.12.1851

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ксения Климентьевна

Рождение ребёнка
23.12.1853

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Ксения Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Ксения Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: Ксения Климентьевна

Рождение ребёнка
15.12.1865

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Ксения Климентьевна

Рождение ребёнка
05.08.1867

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Ксения Климентьевна

Смерть
06.04.1883
Причина смерти: Простуда
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