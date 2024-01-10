Даутов Лутфурахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутов Лутфурахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Даутов Хазимухамат (Жил У Хабибуллы) (Жил У Хабибуллы)

Мать ребёнка: Даутова Шафига

Слак
Рождение ребёнка
1896

Сын: Даутов Гильмурахман

Мать ребёнка: Даутова Шафига

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
Неизвестно
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