Даутов Лутфурахман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Даутов Хазимухамат (Жил У Хабибуллы) (Жил У Хабибуллы)
Мать ребёнка: Даутова Шафига
Слак
Рождение ребёнка
1896
Сын: Даутов Гильмурахман
Мать ребёнка: Даутова Шафига
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
Неизвестно