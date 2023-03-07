Давыдова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Ксения Ивановна

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Место рождения

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1820

Сын: Давыдов Герасим Пахомович

Отец ребёнка: Давыдов Пахом Давыдович

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Пахом Давыдович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
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