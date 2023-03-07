Давыдова Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1820
Сын: Давыдов Герасим Пахомович
Отец ребёнка: Давыдов Пахом Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно