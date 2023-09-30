(Уловская) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уловская) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Уловский Петр Григорьевич

Мать: Уловская Марья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оводов Федор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клыков Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тропова Валерия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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