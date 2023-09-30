(Уловская) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клыков Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тропова Валерия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно