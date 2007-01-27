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Кудашева Диана Радиковна
Кудашева Диана Радиковна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.2007
Пол
Женский
Отец
Кудашев Радик Фарвазович
1970 г.р.
Мать
Кудашева (Черникова) Татьяна Олеговна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2007
Отец:
Кудашев Радик Фарвазович
Мать:
Кудашева Татьяна Олеговна
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