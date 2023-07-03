Мавра Богданова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Богданова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1878 ст.

Дочь: Анастасия Платонова

Отец ребёнка: Платон Антонов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Крещена 9 марта.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платон Антонов

Смерть
Неизвестно
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