Понаморёв Игорь Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понаморёв Игорь Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.2016

Сын: Понаморёв Михаил Игоревич

Мать ребёнка: Понаморёва Анжела Борисовна

Рождение ребёнка
28.01.2020

Дочь: Понаморёва Элина Игоревеа

Мать ребёнка: Понаморёва Анжела Борисовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понаморёва Анжела Борисовна

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