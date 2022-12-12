Понаморёв Игорь Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.2016
Сын: Понаморёв Михаил Игоревич
Мать ребёнка: Понаморёва Анжела Борисовна
Рождение ребёнка
28.01.2020
Дочь: Понаморёва Элина Игоревеа
Мать ребёнка: Понаморёва Анжела Борисовна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно