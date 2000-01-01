Кравченко Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравченко Афанасий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кравченко Константин
Мать ребёнка: Кравченко Инна (Нина) ?
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Кравченко Инна (Нина) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Инна (Нина) ?
Смерть
Неизвестно