Кравченко Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Афанасий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кравченко Константин

Мать ребёнка: Кравченко Инна (Нина) ?

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Кравченко Инна (Нина) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Инна (Нина) ?

Смерть
Неизвестно
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