(Моносова (Устрайх)) Сифра (Соня) Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти25.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1922
Дочь: Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Monosov (моносов) Владимир (Веля) Ионович
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Неизвестно Михаил Вольфович
Отец ребёнка: Monosov (моносов) Владимир (Веля) Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1963