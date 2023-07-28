(Моносова (Устрайх)) Сифра (Соня) Залмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Моносова (Устрайх)) Сифра (Соня) Залмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

25.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1922

Дочь: Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Monosov (моносов) Владимир (Веля) Ионович

Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Неизвестно Михаил Вольфович

Отец ребёнка: Monosov (моносов) Владимир (Веля) Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Monosov (моносов) Владимир (Веля) Ионович

Смерть
25.02.1963
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