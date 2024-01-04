Финогенов Петр Казмин
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Казьма Финогенов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Финогенов Михаил мл. Петров
Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно