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Финогенов Петр Казмин

Место рождения

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Казьма Финогенов

Мать: Финогенова Татьяна Михайлова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Финогенов Михаил мл. Петров

Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Финогенов Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Финогенов Иван Петров

Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Финогенов Михаил Петров

Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Финогенова Марья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финогенова Марья Никитина

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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