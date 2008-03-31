Захарова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Захаров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич

Рождение ребёнка
21.02.1932

Сын: Захаров Борис Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кацука Валентина Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Мария Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаровв Тамара Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич

Смерть
1964
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