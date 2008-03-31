Захарова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Захаров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич
Рождение ребёнка
21.02.1932
Сын: Захаров Борис Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кацука Валентина Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Мария Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаровв Тамара Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Матвеивич
Смерть
1964