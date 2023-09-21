Дементьев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Дементьев Иван Аггеев
Мать: Дементьева Соломия
Рождение ребёнка
1735
Сын: Дементьев Михаил Федорович
Мать ребёнка: Дементьева Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Дементьев Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Дементьева Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дементьев Дорметох Федорович
Мать ребёнка: Дементьева Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Пашинская Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Дементьева Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Дементьева Акилина Васильевна
Смерть
Неизвестно