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Дементьев Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Дементьев Иван Аггеев

Мать: Дементьева Соломия

Рождение ребёнка
1735

Сын: Дементьев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Дементьева Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Дементьев Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Дементьева Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дементьев Дорметох Федорович

Мать ребёнка: Дементьева Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Пашинская Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Дементьева Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Дементьева Акилина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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