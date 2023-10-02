Букин Антон Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1759
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Букина Аграфена Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Букин Селивестр Антонович
Мать ребёнка: Букина Аграфена Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Хавронья Антоновна
Мать ребёнка: Букина Аграфена Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Букин Петр Антонович
Мать ребёнка: Букина Аграфена Семеновна
Смерть
Около 1759