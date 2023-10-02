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Букин Антон Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1759

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Букина Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Букин Софон Антонович

Мать ребёнка: Букина Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Букин Селивестр Антонович

Мать ребёнка: Букина Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Хавронья Антоновна

Мать ребёнка: Букина Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Букин Петр Антонович

Мать ребёнка: Букина Аграфена Семеновна

Смерть
Около 1759
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