Кузнецов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1959
Дата смерти18.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.08.2012