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Кузнецов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Квасьево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.11.1959

Дата смерти

18.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Квасьево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Владимировна

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Место жительства
Неизвестно
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.08.2012
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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