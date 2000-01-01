Беляев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Смирнова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Беляева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Евгения Юрьевна

Мать ребёнка: Беляева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Беляева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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