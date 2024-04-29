Ильичева Елизавета Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Александр
Отец ребёнка: Тараканов не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Татьяна
Отец ребёнка: Тараканов не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Лидия
Отец ребёнка: Тараканов не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно