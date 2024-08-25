Фоменко Сергей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.08.2024
ПолМужской
Отец
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Мать
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ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
25.08.2024
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Причина смерти: Сердечный приступ