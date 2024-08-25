Фоменко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Сергей Александрович

Место рождения

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.08.2024

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.08.2024
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Причина смерти: Сердечный приступ

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