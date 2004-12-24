Перфильева (Горлова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1947
Дата смерти24.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1947
Отец: Горлов Василий Яковлевич
Мать: Горлова Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.12.1975
Дочь: Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Михайлович
Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.2004