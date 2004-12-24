Перфильева (Горлова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Горлова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1947

Дата смерти

24.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1947

Отец: Горлов Василий Яковлевич

Мать: Горлова Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.12.1975

Дочь: Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Михайлович

Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Вячеслав Михайлович

Смерть
24.12.2004
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