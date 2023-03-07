Иванов Василий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий Леонидович

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Место рождения

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

15.05.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Иванов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Мария Михайловна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
15.05.1938
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Расстрелян
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