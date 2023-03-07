Иванов Василий Леонидович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти15.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Иванов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Мария Михайловна
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
15.05.1938
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Расстрелян