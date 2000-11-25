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Кугаевский Алексей Емельянович

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Место рождения

Малокугаева, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

05.10.1911

Дата смерти

25.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Малокугаева, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.08.1936

Дочь: Соломатина Эля Алексеевна

Мать ребёнка: Кугаевская Татьяна Степановна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.01.1938

Дочь: В Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Кугаевская Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кугаевская Татьяна Степановна

Смерть
25.11.2000
Хмельницкий, Хмельницька область
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