Кугаевский Алексей Емельянович
Место рождения
Дата рождения05.10.1911
Дата смерти25.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1936
Дочь: Соломатина Эля Алексеевна
Мать ребёнка: Кугаевская Татьяна Степановна
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.01.1938
Дочь: В Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Кугаевская Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.2000
Хмельницкий, Хмельницька область